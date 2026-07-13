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Пять человек на гидроциклах задержаны в погранзоне в Приморье

Организатор морской прогулки не предупредил участников о правилах посещения приграничных территорий.

Источник: Аргументы и факты

Пятеро туристов на гидроциклах нарушили пограничный режим в Хасанском округе Приморья. Отклонение группы от согласованного маршрута и попытку высадки на берег пресёк наряд погранслужбы, а в отношении всех участников «турпохода» составили протоколы.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, туроператор организовал морскую прогулку, о которой заранее уведомили необходимые службы в посёлке Посьет, однако туристы направились в сторону острова Фуругельма и затем попытались высадиться на пляж недалеко от устья реки Туманная.

В публикации также отмечено, что организатором прогулок выступает компания-оператор, базирующаяся в Камчатском крае. Кроме того, при задержании установили, что организаторы не разъясняют клиентам ответственность за незаконное посещение ограниченных территорий, не информируют о близости границы и не отмечают приграничные участки на картах и в навигационных системах.

В сообщении добавили, что власти считают возможным повтор таких нарушений во внутренних морских водах Хасанского округа и настаивают на том, чтобы туркомпании, экскурсоводы и гиды-проводники информировали клиентов обо всех ограничениях, связанных с пограничным режимом.

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