Пять человек на гидроциклах задержаны в погранзоне в Приморье

Пятеро туристов на гидроциклах нарушили пограничный режим в Хасанском округе Приморья. Отклонение группы от согласованного маршрута и попытку высадки на берег пресёк наряд погранслужбы, а в отношении всех участников «турпохода» составили протоколы.
Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, туроператор организовал морскую прогулку, о которой заранее уведомили необходимые службы в посёлке Посьет, однако туристы направились в сторону острова Фуругельма и затем попытались высадиться на пляж недалеко от устья реки Туманная.
В публикации также отмечено, что организатором прогулок выступает компания-оператор, базирующаяся в Камчатском крае. Кроме того, при задержании установили, что организаторы не разъясняют клиентам ответственность за незаконное посещение ограниченных территорий, не информируют о близости границы и не отмечают приграничные участки на картах и в навигационных системах.
В сообщении добавили, что власти считают возможным повтор таких нарушений во внутренних морских водах Хасанского округа и настаивают на том, чтобы туркомпании, экскурсоводы и гиды-проводники информировали клиентов обо всех ограничениях, связанных с пограничным режимом.