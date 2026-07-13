Пять человек на гидроциклах задержаны в погранзоне в Приморье

В публикации также отмечено, что организатором прогулок выступает компания-оператор, базирующаяся в Камчатском крае. Кроме того, при задержании установили, что организаторы не разъясняют клиентам ответственность за незаконное посещение ограниченных территорий, не информируют о близости границы и не отмечают приграничные участки на картах и в навигационных системах.