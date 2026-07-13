ВЦИОМ: четверть россиян считают, что старость наступает после 70 лет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Доля россиян, которые относят наступление старости к возрасту старше 70 лет, составляет 25%. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.
«Старость все сильнее отдаляется от россиян: 25% полагают, что она начинается после 70 лет, в 2017 году так думали 18%», — говорится в сообщении.
При этом, по данным аналитиков, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений склонны называть цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости скорее с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством, нежели с конкретным возрастом.
Опрос проведен 20 июня 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.