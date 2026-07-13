ВЦИОМ: четверть россиян считают, что старость наступает после 70 лет

При этом, по данным аналитиков, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений склонны называть цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости скорее с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством, нежели с конкретным возрастом.