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В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до плюс 22 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 742 мм ртутного столба.

Источник: Nikita Ermilov/CC0

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза в отдельных районах и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 18 градусов.

Ветер северный, 5−10 м/с, при грозе будут порывы до 13−18 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 18 градусов.