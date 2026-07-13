В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до плюс 22 градусов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза в отдельных районах и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 18 градусов.
Ветер северный, 5−10 м/с, при грозе будут порывы до 13−18 м/c. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 24 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 18 градусов.