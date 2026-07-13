13 июля: какой сегодня церковный праздник у православных христиан

13 июля 2026 года, в понедельник, в церкви празднуют собор славных и всехвальных двенадцати апостолов. Празднование Собора славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия — один из древних праздников в христианской традиции. Каждого из апостолов чествуют и отдельно, в разные дни, а общецерковное празднование им было установлено на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Святой благоверный царь Константин Великий (306−337) воздвиг в Константинополе храм во имя Двенадцати апостолов. Свидетельства о праздновании Собора двенадцати апостолов встречаются с IV века. Кроме того, на 13 июля 2026 года в календаре церковных праздников приходится Собор детей-мучеников Ястребарских и Сисакских (1942) (Серб.). Собор святых Биробиджанской епархии. Святые дня 13 июля 2026 года в церкви чтут память: • Преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Преподобный Петр, царевич Ордынский, был племянником хана Золотой Орды Бергая. Покинул Орду под влиянием бесед со святителем Кириллом Ростовским, который исцелил сына хана молитвой. В Ростове отрок был крещен с именем Петр и женился. Выбрал путь непрестанной молитвы и духовного размышления. Основал монастырь на озере Неро после чудесного явления ему апостолов Петра и Павла. Овдовев, принял постриг в основанном им монастыре, где и скончался в старости. Местночтимый святой; общецерковное прославление установлено на Московском соборе 1547 года. • Священномученика Алексия, Тимофея пресвитеров (1918). • Преподобномучеников Никандра (1918) и Феогена (1939). • Мученика Иоанна (1944). События и иконы дня 13 июля 2026 года в церкви совершают празднование в честь Балыкинской (1711) и Горбаневской (XVIII) икон Божией Матери. Верующие обращаются к святым образам с молитвами о мире, здравии и семейном благополучии. Кроме того, совершается прославление святителя Софрония, епископа Иркутского (1918). Святитель Софроний (в миру Стефан Кристалевский), пройдя обучение в Киевской духовной академии и приняв постриг в Красногорском монастыре, он получил откровение о своем будущем епископском служении. С 1742 года его служение проходило в Александро-Невской лавре, где он впоследствии стал наместником. В 1753 году состоялась его хиротония во епископа Иркутского и Нерчинского. Проявил себя как мудрый архипастырь: реформировал систему духовного образования; укрепил дисциплину в монастырях; активно заботился о просвещении коренных народов Сибири. Отличался аскетизмом, неукоснительно соблюдая монашеские обеты. Отошел ко Господу в 1771 году. Причислен к лику святых в 1918 году.