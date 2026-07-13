Жительницу Красноярского края спустя 19 лет осудили за жестокое убийство коллеги на АЗС (видео)

Жительница деревни Малая Тумна Балахтинско-Новоселовского округа на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признана виновной в убийстве с собой жестокостью, сообщили в СК и прокуратуре Красноярского края.
Преступление было совершено в ночь с 6 на 7 мая 2007 года на автозаправочной станции. Установлено, что 33-летняя пьяная злоумышленница пришла на АЗС во время дежурства своей 44-летней коллеги. Обе женщины работали операторами и регулярно конфликтовали. В роковую ночь младшая решила поговорить о сложившейся ситуации, но разговор между женщинами перерос в очередную ссору, а потом — в драку. В ходе разборок фигурантка схватила нож и нанесла им не менее 35 ударов по различным частям тела потерпевшей. От полученных травм та скончалась на месте, а налетчица скрылась, после чего избавилась от орудия убийства.
Несмотря на проведенные первоначально оперативно-розыскные мероприятия, раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Вычислили убийцу только в 2024 году, когда в ходе повторного допроса свидетелей была получена новая значимая информация. Один из них сообщил, что накануне происшествия фигурантка употребляла спиртное в компании знакомых и высказывала намерения свести счеты с коллегой. После задержания женщина во всем призналась.
По п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с последующим ограничением свободы на год. Также с осужденной в пользу сына убитой взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн рублей.
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