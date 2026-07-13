Жительницу Красноярского края спустя 19 лет осудили за жестокое убийство коллеги на АЗС (видео)

Преступление было совершено в ночь с 6 на 7 мая 2007 года на автозаправочной станции. Установлено, что 33-летняя пьяная злоумышленница пришла на АЗС во время дежурства своей 44-летней коллеги. Обе женщины работали операторами и регулярно конфликтовали. В роковую ночь младшая решила поговорить о сложившейся ситуации, но разговор между женщинами перерос в очередную ссору, а потом — в драку. В ходе разборок фигурантка схватила нож и нанесла им не менее 35 ударов по различным частям тела потерпевшей. От полученных травм та скончалась на месте, а налетчица скрылась, после чего избавилась от орудия убийства.