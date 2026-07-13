Ледяной кофе и фруктовый чай за пару минут — рецепты

Летний зной — настоящее испытание для любителей прохлады. Специально для тех, кто не в восторге от жары и томительных солнечных лучей, эксперты в области общественного питания, учёные СФУ Дарья Черемных и Владимир Боев подготовили подборку рецептов освежающих напитков.
Простые по составу, быстрые в приготовлении и невероятно вкусные, они наполнят лёгкостью и бодростью даже самый горячий день. Сохраняйте и пересылайте друзьям — пусть лето будет комфортным для всех!
Лимонно-мятный чай.
Когда столбик термометра неумолимо приближается к +30℃ — а то и переваливает за эту отметку — каждая капля прохлады на вес золота. Охлаждающий мятный вкус в сочетании с лимонной кислинкой — настоящая находка в жаркие дни.
Ингредиенты:
зелёный чай — 2 ч. л. или 2 пакетика,
горячая вода — 250 мл,
лимон — 2−3 дольки,
мёд или сахарный сироп — 1−2 ч. л.,
свежая мята — 6−8 листиков,
лёд — 120−150 г.
Приготовление. Заварите чай в течение 5−7 минут, процедите, немного остудите. Добавьте мёд и полностью охладите. В стакан положите лимон, мяту и лёд, затем влейте чай. Бережно перемешайте и наслаждайтесь.
Персиковый чёрный чай.
Чтобы не терять бодрости в пик солнечной активности, приготовьте напиток на основе чёрного чая. Его изысканный вкус приятно вас удивит.
Ингредиенты:
чёрный чай — 2 ч. л. или 2 пакетика,
горячая вода — 250 мл,
спелый персик — 1 шт.,
персиковый сироп — 15 мл,
лимонный сок — 1 ч. л.,
лёд — 120−150 г.
Приготовление. Заварите чай — 4−5 минут будет достаточно — и охладите. Нарежьте персик, слегка разомните его в стакане с сиропом и лимонным соком. Добавьте лёд и чай. Удобно устройтесь в кресле и блаженствуйте.
Чай на основе каркаде и апельсина.
Спасение от жары в восточном стиле. Сочетание терпкости гибискуса и сочной цитрусовой свежести подарит особенные впечатления и наполнит энергией.
Ингредиенты:
каркаде — 2 ч. л.,
горячая вода — 250 мл,
апельсиновый сок — 80 мл,
мёд или сахар — 1−2 ч. л.,
апельсин — 2 кружочка,
лёд — 120 г.
Приготовление. Заварите каркаде в течение 7−10 минут. Добавьте мёд или сахар, охладите. В стакан положите лёд и апельсин, влейте чай и сок. Перемешайте. Останьтесь на несколько минут наедине с завораживающим вкусом и приятными воспоминаниями.
Ягодный чай с базиликом.
Сочность ягод, свежесть мяты и пряные ноты базилика. Неповторимый вкусовой букет, рецепт которого у вас наверняка попросит подруга.
Ингредиенты:
чёрный или травяной чай — 250 мл,
клубника или малина — 70 г,
лимонный сок — 1 ч. л.,
сахарный сироп — 10−15 мл,
зелёный базилик — 3−4 листика,
лёд — 120 г.
Приготовление. Заварите и остудите чай. Разомните ягоды с сиропом и лимонным соком. Добавьте в стакан базилик, лёд и ягодную массу, аккуратно влейте холодный чай. Бережно перемешайте. И не забудьте сделать ещё одну порцию для любимого человека.
Классический айс-латте.
Богатый кофейный вкус вкупе с приятной прохладой — теперь не только в кофейне, но и у вас дома!
Ингредиенты:
двойной эспрессо — 60 мл,
холодное молоко — 180 мл,
ванильный сироп (по желанию) — 10−15 мл,
лёд — 150 г.
Приготовление. Сварите и остудите кофе. Наполните стакан льдом. Добавьте сироп и молоко. Медленно влейте эспрессо. Закройте глаза и получайте удовольствие.
Кокосовый айс-кофе.
Если отпуск ещё не скоро, а экзотики уже хочется, этот рецепт для вас!
Ингредиенты:
крепкий охлаждённый кофе — 100 мл,
кокосовое молоко — 180 мл,
кокосовый или карамельный сироп — 10−15 мл,
лёд — 150 г,
кокосовая стружка (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление: Сварите кофе и дайте ему остыть. Добавьте в стакан лёд, сироп, и кокосовое молоко, аккуратно влейте кофе. Перемешайте, посыпьте кокосовой стружкой. Вдохните неповторимый аромат и с наслаждением смакуйте каждый глоток.
Кофе-тоник с апельсином.
Оригинальный способ начать день или взбодриться в разгар лета. Этот напиток вам захочется приготовить ещё не один раз.
Ингредиенты:
двойной эспрессо — 60 мл,
охлаждённый тоник — 180 мл,
апельсин — 1−2 кружочка,
лёд — 150 г.
Приготовление. Сваренный кофе остудите. Положите в стакан лёд и апельсин, налейте тоник. Медленно добавляйте эспрессо по стенке стакана, чтобы получились красивые слои. Вкусовое и эстетическое наслаждение обеспечено.
Мокко со льдом.
Тот самый шоколадный вкус в новом температурном исполнении. Взбодрит и охладит одновременно!
Ингредиенты:
двойной эспрессо — 60 мл,
холодное молоко — 160 мл,
шоколадный сироп — 20 мл,
лёд — 150 г,
взбитые сливки (по желанию) — 20−30 г.
Приготовление. Смешайте горячий эспрессо с шоколадным сиропом и немного остудите. В стакан положите лёд, налейте молоко и кофейно-шоколадную смесь. При желании украсьте взбитыми сливками. Ваше спасение от летнего зноя готово!