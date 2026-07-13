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Ледяной кофе и фруктовый чай за пару минут — рецепты

Простые по составу, быстрые в приготовлении и невероятно вкусные, эти напитки наполнят лёгкостью и бодростью даже самый горячий день. Сохраняйте и пересылайте друзьям — пусть лето будет комфортным для всех!

Источник: АиФ Красноярск

Летний зной — настоящее испытание для любителей прохлады. Специально для тех, кто не в восторге от жары и томительных солнечных лучей, эксперты в области общественного питания, учёные СФУ Дарья Черемных и Владимир Боев подготовили подборку рецептов освежающих напитков.

Простые по составу, быстрые в приготовлении и невероятно вкусные, они наполнят лёгкостью и бодростью даже самый горячий день. Сохраняйте и пересылайте друзьям — пусть лето будет комфортным для всех!

Лимонно-мятный чай.

Когда столбик термометра неумолимо приближается к +30℃ — а то и переваливает за эту отметку — каждая капля прохлады на вес золота. Охлаждающий мятный вкус в сочетании с лимонной кислинкой — настоящая находка в жаркие дни.

Ингредиенты:

зелёный чай — 2 ч. л. или 2 пакетика,

горячая вода — 250 мл,

лимон — 2−3 дольки,

мёд или сахарный сироп — 1−2 ч. л.,

свежая мята — 6−8 листиков,

лёд — 120−150 г.

Приготовление. Заварите чай в течение 5−7 минут, процедите, немного остудите. Добавьте мёд и полностью охладите. В стакан положите лимон, мяту и лёд, затем влейте чай. Бережно перемешайте и наслаждайтесь.

Персиковый чёрный чай.

Чтобы не терять бодрости в пик солнечной активности, приготовьте напиток на основе чёрного чая. Его изысканный вкус приятно вас удивит.

Ингредиенты:

чёрный чай — 2 ч. л. или 2 пакетика,

горячая вода — 250 мл,

спелый персик — 1 шт.,

персиковый сироп — 15 мл,

лимонный сок — 1 ч. л.,

лёд — 120−150 г.

Приготовление. Заварите чай — 4−5 минут будет достаточно — и охладите. Нарежьте персик, слегка разомните его в стакане с сиропом и лимонным соком. Добавьте лёд и чай. Удобно устройтесь в кресле и блаженствуйте.

Чай на основе каркаде и апельсина.

Спасение от жары в восточном стиле. Сочетание терпкости гибискуса и сочной цитрусовой свежести подарит особенные впечатления и наполнит энергией.

Ингредиенты:

каркаде — 2 ч. л.,

горячая вода — 250 мл,

апельсиновый сок — 80 мл,

мёд или сахар — 1−2 ч. л.,

апельсин — 2 кружочка,

лёд — 120 г.

Приготовление. Заварите каркаде в течение 7−10 минут. Добавьте мёд или сахар, охладите. В стакан положите лёд и апельсин, влейте чай и сок. Перемешайте. Останьтесь на несколько минут наедине с завораживающим вкусом и приятными воспоминаниями.

Ягодный чай с базиликом.

Сочность ягод, свежесть мяты и пряные ноты базилика. Неповторимый вкусовой букет, рецепт которого у вас наверняка попросит подруга.

Ингредиенты:

чёрный или травяной чай — 250 мл,

клубника или малина — 70 г,

лимонный сок — 1 ч. л.,

сахарный сироп — 10−15 мл,

зелёный базилик — 3−4 листика,

лёд — 120 г.

Приготовление. Заварите и остудите чай. Разомните ягоды с сиропом и лимонным соком. Добавьте в стакан базилик, лёд и ягодную массу, аккуратно влейте холодный чай. Бережно перемешайте. И не забудьте сделать ещё одну порцию для любимого человека.

Классический айс-латте.

Богатый кофейный вкус вкупе с приятной прохладой — теперь не только в кофейне, но и у вас дома!

Ингредиенты:

двойной эспрессо — 60 мл,

холодное молоко — 180 мл,

ванильный сироп (по желанию) — 10−15 мл,

лёд — 150 г.

Приготовление. Сварите и остудите кофе. Наполните стакан льдом. Добавьте сироп и молоко. Медленно влейте эспрессо. Закройте глаза и получайте удовольствие.

Кокосовый айс-кофе.

Если отпуск ещё не скоро, а экзотики уже хочется, этот рецепт для вас!

Ингредиенты:

крепкий охлаждённый кофе — 100 мл,

кокосовое молоко — 180 мл,

кокосовый или карамельный сироп — 10−15 мл,

лёд — 150 г,

кокосовая стружка (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление: Сварите кофе и дайте ему остыть. Добавьте в стакан лёд, сироп, и кокосовое молоко, аккуратно влейте кофе. Перемешайте, посыпьте кокосовой стружкой. Вдохните неповторимый аромат и с наслаждением смакуйте каждый глоток.

Кофе-тоник с апельсином.

Оригинальный способ начать день или взбодриться в разгар лета. Этот напиток вам захочется приготовить ещё не один раз.

Ингредиенты:

двойной эспрессо — 60 мл,

охлаждённый тоник — 180 мл,

апельсин — 1−2 кружочка,

лёд — 150 г.

Приготовление. Сваренный кофе остудите. Положите в стакан лёд и апельсин, налейте тоник. Медленно добавляйте эспрессо по стенке стакана, чтобы получились красивые слои. Вкусовое и эстетическое наслаждение обеспечено.

Мокко со льдом.

Тот самый шоколадный вкус в новом температурном исполнении. Взбодрит и охладит одновременно!

Ингредиенты:

двойной эспрессо — 60 мл,

холодное молоко — 160 мл,

шоколадный сироп — 20 мл,

лёд — 150 г,

взбитые сливки (по желанию) — 20−30 г.

Приготовление. Смешайте горячий эспрессо с шоколадным сиропом и немного остудите. В стакан положите лёд, налейте молоко и кофейно-шоколадную смесь. При желании украсьте взбитыми сливками. Ваше спасение от летнего зноя готово!