На спирт нужны деньги

Как стало известно «Ъ-Черноземье», руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода (ЛВЗ) в Воронежской области при поддержке облправительства ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств. Сейчас ЛВЗ остановлен. В отношении него открыты исполнительные производства на 329 млн руб. из-за долгов перед налоговой. Задержки по зарплате стали причиной возбуждения уголовного дела. Региональные власти, которые владеют 20% акций завода, уже трижды пытались продать этот пакет. Теперь облправительство разрабатывает для завода антикризисную «дорожную карту». Эксперты предупреждают, что с учетом финансовых проблем актив может быть интересен инвесторам или покупателям «только при сильном дисконте» и после погашения долгов.