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Камчатским отличникам и целевикам выплатят по 100 тысяч рублей

На Камчатке ввели новую меру поддержки для студентов, завершивших обучение с отличием.

На Камчатке ввели новую меру поддержки для студентов, завершивших обучение с отличием. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получат выпускники вузов и колледжей, которые учились по целевому набору и окончили учебу с красным дипломом.

Решение было принято по итогам личного приема граждан губернатором региона Владимиром Солодовым. Глава края сообщил об этом в своем MAX-канале.

Нововведение начнет действовать уже в текущем году — первые выплаты получат выпускники 2026 года. О других условиях получения поощрения не сообщается.

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