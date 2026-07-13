Молодёжный донецкий «Шахтёр» в тройке лучших

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный состав донецкого «Шахтера» взял «серебро» в Международном Кубке Дружбы «Код непокоренных» в Москве.
«Как только позволят вопросы безопасности — мы обязательно вернем большой футбол в Донецк и проведем подобные дружеские встречи на родной земле», — отметил Денис Пушилин, поздравляя донецких футболистов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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