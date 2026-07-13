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Молодёжный донецкий «Шахтёр» в тройке лучших

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный состав донецкого «Шахтера» взял «серебро» в Международном Кубке Дружбы «Код непокоренных» в Москве.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Молодежный состав донецкого «Шахтера» взял «серебро» в Международном Кубке Дружбы «Код непокоренных» в Москве.

В турнире приняли участие команды из Абхазии, России, Сербии. Первое место заняли абхазские футболисты, «бронза» досталась московскому «Лучу».

«Как только позволят вопросы безопасности — мы обязательно вернем большой футбол в Донецк и проведем подобные дружеские встречи на родной земле», — отметил Денис Пушилин, поздравляя донецких футболистов.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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