Два автомобиля загорелись на улице Зейской во Владивостоке

Пожарные справились с огнем и передали информацию в Ленинский районный отдел полиции. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего именно вспыхнул транспорт: была ли это обычная техническая неисправность, или кто-то намеренно совершил поджог.