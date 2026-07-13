Два автомобиля загорелись на улице Зейской во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Зейской загорелись два автомобиля. О полыхающих машинах в дежурную часть сообщили сотрудники пожарной охраны, после чего делом заинтересовалась полиция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Пожарные справились с огнем и передали информацию в Ленинский районный отдел полиции. Теперь стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего именно вспыхнул транспорт: была ли это обычная техническая неисправность, или кто-то намеренно совершил поджог.
«В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам экспертизы будет установлена причина возгорания», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сейчас специалисты уже назначили проведение всех необходимых технических исследований. По итогам разбирательств и изучения результатов экспертизы правоохранительные органы примут решение.