В Пермском крае на неделе ожидается дождливая и прохладная погода

Погода в Перми на неделе с 13 по 20 июля будет дождливой и прохладной, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
По данным метеоролога, в регионе сохраняются условия для выпадения локальных сильных ливней. Дожди будут идти в течение всей недели, а самыми богатыми на осадки станут понедельник и среда.
При этом температура воздуха останется в пределах климатической нормы и составит около +20 ℃. Но уже к концу неделе в Пермский край придёт волна похолодания.
«Вторую половину недели намечается похолодание. Пока непонятно, как оно пойдёт, но то, что оно будет, это уже 100%. Погода будет похожа на ту, что была в июле прошлого года. Но опять же прекратятся дожди», — рассказал Андрей Шихов сайту perm.aif.ru.
Напомним, в Пермском крае несколько дней идут сильные ливни. В Перми затопило несколько улиц, в Кизеле обрушился мост, а в селе Кын река вышла из берегов.