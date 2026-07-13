В Пермском крае на неделе ожидается дождливая и прохладная погода

«Вторую половину недели намечается похолодание. Пока непонятно, как оно пойдёт, но то, что оно будет, это уже 100%. Погода будет похожа на ту, что была в июле прошлого года. Но опять же прекратятся дожди», — рассказал Андрей Шихов сайту perm.aif.ru.