Почти 630 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию за полгода

«Регулярная диспансеризация — это самый доступный и эффективный способ позаботиться о своём здоровье. Важно понимать: это не полный чек-ап всего организма, а набор исследований, нацеленных на выявление наиболее распространённых заболеваний. Диспансеризация позволяет обнаружить их на ранней стадии, вылечить или взять под контроль, предотвратив тяжёлые осложнения и сохранив высокое качество жизни человека», — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.