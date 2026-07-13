Почти 630 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию за полгода

В первом полугодии 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 630 тысяч жителей Новосибирской области. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда обследование прошла 591 тысяча человек, сообщили в региональном Минздраве.
За шесть месяцев впервые выявлено и взято под контроль 43 тысячи новых случаев заболеваний. Первое место занимают болезни системы кровообращения. Среди социально значимых заболеваний чаще всего выявляли артериальную гипертензию (15 159 случаев), сахарный диабет (2 462), злокачественные новообразования (722) и туберкулёз (39).
«Регулярная диспансеризация — это самый доступный и эффективный способ позаботиться о своём здоровье. Важно понимать: это не полный чек-ап всего организма, а набор исследований, нацеленных на выявление наиболее распространённых заболеваний. Диспансеризация позволяет обнаружить их на ранней стадии, вылечить или взять под контроль, предотвратив тяжёлые осложнения и сохранив высокое качество жизни человека», — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.