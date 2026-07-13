$35 млн выделило правительство Казахстана на развитие инфраструктуры Астаны

В частности, предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, который проходит от существующих очистных сооружений в районе Есиль до озера Қарабидайық в Акмолинской области. Также будет построен водосбросный коллектор для отвода очищенных сточных вод с улиц Ұлы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль.