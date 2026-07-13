$35 млн выделило правительство Казахстана на развитие инфраструктуры Астаны

АСТАНА, 13 июля — Sputnik. Правительство Казахстана выделило 16,2 миллиарда тенге (около $34,9 миллиона) из резерва на развитие инженерной и энергетической инфраструктуры Астаны. Из этой суммы 8,7 миллиарда тенге ($18,7 миллиона) направлено на строительство и модернизацию объектов водоотведения.
В частности, предусмотрена реконструкция канализационного коллектора, который проходит от существующих очистных сооружений в районе Есиль до озера Қарабидайық в Акмолинской области. Также будет построен водосбросный коллектор для отвода очищенных сточных вод с улиц Ұлы Дала, Хусейн бен Талал, Чингиза Айтматова и вдоль проспекта Туран до реки Есиль.
Еще 7,5 миллиарда тенге ($16,2 миллиона) направлено на развитие энергетической инфраструктуры столицы. За счет этих средств планируется строительство закрытой подстанции 110/20 кВ «Карлыгаш» с подключением к существующим электрическим сетям, а также модернизация турбоагрегата № 1 ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия».
Ввод нового энергообъекта снизит нагрузку на действующие подстанции «Ишим» и «Бәйтерек» и обеспечит электроснабжением около 80 тысяч жителей района вокзала «Нұрлы жол» и жилого массива Тельман. Дополнительные мощности также позволят ввести в эксплуатацию новые социальные объекты, включая школы и поликлиники.
После модернизации электрическая мощность турбины ТЭЦ-2 увеличится на 30 МВт — с 80 до 110 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения столицы с учетом ежегодного роста потребления электроэнергии.