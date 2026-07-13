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Мошенники стали использовать QR-коды для бесконтактного хищения денег

Дистанционные мошенники стали использовать в схемах хищения возможность бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Дистанционные мошенники стали использовать в схемах хищения возможность бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

— Среди криминального сообщества набирает популярность использование возможности бесконтактного внесения денежных средств по QR-кодам. Жертве на техническое устройство в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства, — сказали в ведомстве.

Злоумышленники убеждают потерпевших взять наличные из дома или обналичить их со счетов, а затем зачислить на «дропперские» карты через банкоматы. В разных банках лимит таких операций составляет от 15 до 100 тысяч рублей. Впоследствии похищенные деньги распределяются по счетам или обналичиваются в других регионах, говорится в сообщении.

Эксперт «Сравни» Лиана Кадырова рассказала, что в случае, если мошенники получили доступ к «Госуслугам», действовать нужно быстро: сначала сменить пароль, затем проверить, не поменялись ли в профиле номер телефона, почта и другие данные.