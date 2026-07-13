Мошенники стали использовать QR-коды для бесконтактного хищения денег

Злоумышленники убеждают потерпевших взять наличные из дома или обналичить их со счетов, а затем зачислить на «дропперские» карты через банкоматы. В разных банках лимит таких операций составляет от 15 до 100 тысяч рублей. Впоследствии похищенные деньги распределяются по счетам или обналичиваются в других регионах, говорится в сообщении.