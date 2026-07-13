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Экстремальная жара возвращается в ряд регионов России: климатолог предупредил о высоких температурах

Климатолог Фаццини: европейская часть РФ сильнее пострадает от новой волны жары.

Источник: Комсомольская правда

Новая волна экстремальной жары в Европе сильнее всего затронет европейскую часть России. Об этом предупредил климатолог Камерино Массимилиано.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением», — сказал он для РИА Новости.

По словам ученого, нынешняя волна жары будет распространяться по иной траектории. Если ранее горячий воздух двигался из Алжира в сторону западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба в северо-восточную Европу.

Климатолог добавил, что помимо западных регионов России, значительный удар придется на Скандинавию, страны Балтии и Польшу.

Напомним, что во второй половине июня Европу накрыла волна аномальной жары, в результате чего могли погибнуть не менее 10 тыс. человек.