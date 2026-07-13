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Омская группа «5УТРА» записала песню с Ольгой Бузовой

Премьера «Бесценна» состоится 17 июля.

Источник: Комсомольская правда

Омский дуэт «5УТРА» записал совместную музыкальную композицию с Ольгой Бузовой. В официальном аккаунте группы во «ВКонтакте» опубликовали фрагмент совместного клипа на песню «Бесценна», полная версия которой выйдет 17 июля.

Сотрудничество талантливых сибиряков с телеведущей, певицей и актрисой не случайность. Местные исполнители уже давно работают с известными артистами: Свиком, Жуковым, Дмитриенко. Творческий альянс с Бузовой лишь продолжил заложенную ранее традицию.

«Пока другие говорят, что мир несправедлив, ты будешь сиять даже летом, под этим ливнем», — слова новой песни звучат жизнеутверждающе. Поклонники «5УТРА» и теледивы ожидают, что премьера станет для них одним из главных событий этого лета.

Ранее мы писали о выступлении омского дуэта на телеканале «МУЗ. ТВ».