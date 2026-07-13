Омская группа «5УТРА» записала песню с Ольгой Бузовой

«Пока другие говорят, что мир несправедлив, ты будешь сиять даже летом, под этим ливнем», — слова новой песни звучат жизнеутверждающе. Поклонники «5УТРА» и теледивы ожидают, что премьера станет для них одним из главных событий этого лета.