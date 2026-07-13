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Магаданец за месяц перевел мошенникам 9,5 млн рублей

В полицию Магадана обратился 66-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что больше месяца общался с мошенниками и за это время перевел им 9,5 млн рублей. Злоумышленники рассказали потерпевшему о «проблемах» с его счетом. Думая, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, мужчина по их указаниям переводил наличные через терминалы на сторонние «безопасные» счета.

В полицию Магадана обратился 66-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что больше месяца общался с мошенниками и за это время перевел им 9,5 млн рублей. Злоумышленники рассказали потерпевшему о «проблемах» с его счетом. Думая, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, мужчина по их указаниям переводил наличные через терминалы на сторонние «безопасные» счета. Используя психологические приемы, мошенники убедили пострадавшего ни с кем не советоваться. Мужчина осознал случившееся, только когда все деньги оказались на счетах злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.