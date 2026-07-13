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Мужчина украл золотую цепочку с шеи спящей комсомольчанки

В декабре прошлого года с заявлением о краже золотой цепочки в полицию Комсомольска-на-Амуре обратилась 35-летняя комсомольчанка. Ущерб составил 60 тысяч рублей. В феврале этого года полицейские задержали ранее несудимого 43-летнего мужчину, он признался в содеянном. Как выяснилось, злоумышленник попал в номер потерпевшей через незапертую дверь. Увидев на шее спящей женщины золотую цепочку, мужчина снял украшение.

В декабре прошлого года с заявлением о краже золотой цепочки в полицию Комсомольска-на-Амуре обратилась 35-летняя комсомольчанка. Ущерб составил 60 тысяч рублей. В феврале этого года полицейские задержали ранее несудимого 43-летнего мужчину, он признался в содеянном. Как выяснилось, злоумышленник попал в номер потерпевшей через незапертую дверь. Увидев на шее спящей женщины золотую цепочку, мужчина снял украшение и скрылся. Цепочку он сдал в ломбард, а деньги потратил на себя. Кроме того, мужчина украл у комсомольчанки банковскую карту, с которой потратил более 7 тысяч рублей на покупки в магазинах. В другом случае, находясь в нетрезвом состоянии, он украл у посетителя кафе смартфон стоимостью около 35 тысяч рублей Потерпевшим полностью возместили ущерб, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.