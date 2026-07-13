Дмитрий Демешин отметил 100-летие района имени Полины Осипенко с его жителями

На набережной реки Амгунь в селе имени Полины Осипенко губернатор вместе с местными жителями поднял флаг России, установленный на флагштоке высотой 18 метров. По словам главы региона, такие торжественные церемонии поднятия флагов России станут доброй традицией по всему Хабаровскому краю. Кроме того, в честь праздника Дмитрий Демешин наградил лучших работников местных учреждений и предприятий. «Район имени Полины Осипенко — это одна из самых отдаленных территорий Хабаровского края. Но у Хабаровского края нет окраин, и каждый его уголок для нас очень значим и важен. Здесь живут потомки тех, кто строил и развивал села в глухой тайге, осваивал берега, прокладывал дороги. Люди, которые не сдались перед суровой природой и большими расстояниями», — заявил Дмитрий Демешин. Губернатор отметил, что сегодня район имени Полины Осипенко — один из ведущих центров горнодобывающей промышленности и заготовки леса, а также лидер по добыче золота и серебра в Хабаровском крае. В этом муниципалитете сейчас реализуются масштабные проекты на месторождениях Чульбаткан и Талгий. Между тем 88 лет назад в этом месте приземлился легендарный экипаж самолета «Родина», на борту которого были Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова. Имя одной из героических летчиц до сих пор носит этот район и его административный центр.