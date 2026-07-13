Красноярские нейрохирурги извлекли из позвоночника пациента фрагмент ножки стула

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской БСМП врачи успешно прооперировали пациента с необычной травмой позвоночника. После бытового несчастного случая в двух позвонках мужчины обнаружили фрагмент деревянной ножки стула.
Мужчина упал с деревянного стула, который под ним сломался. Ножка пробила брюшную стенку и проникла в живот. В районной больнице пациенту провели экстренную операцию, устранили повреждение кишечника и удалили видимую часть деревянного фрагмента.
Позже мужчина обратился в Красноярскую БСМП с жалобами на боли в спине, предполагая, что это обострение остеохондроза. Однако компьютерная и магнитно-резонансная томография показали, что в позвоночнике осталось инородное тело.
«Мы приняли решение о проведении двухэтапного хирургического вмешательства. Во время первой операции проведена транспедикулярная фиксация, то есть позвоночник был стабилизирован — укреплен металлическими конструкциями, а во время второго вмешательства мы аккуратно извлекли инородное тело. Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошёл по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты», — рассказал о ходе оперативного лечения оперировавший нейрохирург Дмитрий Хозеев.
После двух недель лечения пациента выписали домой. Сейчас он проходит реабилитацию, которая займет несколько месяцев, сообщает краевой минздрав.