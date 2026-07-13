Красноярские нейрохирурги извлекли из позвоночника пациента фрагмент ножки стула

«Мы приняли решение о проведении двухэтапного хирургического вмешательства. Во время первой операции проведена транспедикулярная фиксация, то есть позвоночник был стабилизирован — укреплен металлическими конструкциями, а во время второго вмешательства мы аккуратно извлекли инородное тело. Поразительным оказалось то, что это был фрагмент деревянной ножки стула. Он прошёл по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко всего в полутора сантиметрах. Поврежденные позвонки, утратившие опорную функцию, нами были заменены на импланты», — рассказал о ходе оперативного лечения оперировавший нейрохирург Дмитрий Хозеев.