Федеральный Сабантуй 18 июля 2026 в Омске. Полная программа мероприятий

В этом году Омск не случайно носит статус культурной столицы России — он станет эпицентром яркого межнационального торжества. 17 и 18 июля 2026 года на берегах Иртыша пройдет XXVI Федеральный Сабантуй.
Он соберет гостей из более чем 30 субъектов Российской Федерации и трёх областей Казахстана. Организаторами выступают Всемирный конгресс татар, Правительство Омской области и Республика Татарстан.
Как планируют отметить Сабантуй в Омске — в материале omsk.aif.ru.
Почему Федеральный Сабантуй пройдёт в Омске?
Символ Федерального сабантуя — крылатый конь Тулпар — передан Омской области. В следующем году эстафета уйдет в Томск, но в 2026-м омская земля станет главной площадкой для демонстрации единства народов.
«Проведение Сабантуя в Год единства народов России, объявленный Президентом Владимиром Путиным, — это символ нашей дружбы и сплоченности. Республику Татарстан представит делегация более 500 человек», — подчеркнул первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
Афиша: Сабантуй в Омске 2026.
На торжество ожидается прибытие главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и губернатора Омской области Виталия Хоценко. Специальными гостями станут делегации из Нижнекамского района, мастера искусств Татарстана и Международная федерация борьбы на поясах (Корэш).
Мероприятие разделено на два насыщенных дня.
Куда сходить в Омске 17 июля.
Скачки и бега.
Где: Омский ипподром.
Когда: 14:00.
На Центральном омском ипподроме пройдут зрелищные конные состязания. Программа соревнований включает выступления жокеев на качалках (двухколёсный экипаж), демонстрирующих мастерство верховой езды. Зрители увидят классическое прохождение дистанции, конкурсы и эстафеты, а также творческие выступления артистов.
Концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Омской области.
Где: Концертный зал Омской филармонии (вход по пригласительным/билетам).
Когда: 18:00.
В Омской филармонии состоится выступление Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В программе также примут участие лучшие творческие коллективы Омской области.
Куда сходить в Омске 18 июля.
Открытие бюста-памятника Мусе Джалилю.
Где: Парк Победы.
Когда: 10:00.
Мероприятие приурочено к 120-летию со дня его рождения. Герой Советского Союза и известный поэт будет почтен таким образом.
Праздничная программа Сабантуя в Омске.
Где: Парк культуры и отдыха «Зелёный остров».
Когда: с 12:00 до 17:00 (вход свободный).
Гигантский самовар и рекордное угощение. Татпотребсоюз везет в Омск 300-литровый самовар. Гости смогут попробовать более 4−5 тысяч порций национальных блюд прямо с мастер-классов по приготовлению татарской выпечки.
Битва Батыров и главный приз — автомобиль. На спортивной арене пройдут соревнования по национальной борьбе Корэш. Абсолютный победитель (Батыр) получит от Раиса Татарстана ключи от автомобиля Лада Гранта.
Масштабный пролог-театрализация. Открытие главной сцены станет глубоким смысловым действом, рассказывающим об истории и духе Сабантуя, о традиции «Жиен» (сход), а также о связи времен — от праздников в годы ВОВ до поддержки бойцов СВО в наши дни.
Татарское подворье: погружение в быт, культуру и кухню. Этнодеревня Омского региона: площадки от северных районов области и национальных объединений.
Детский Сабантуй: игры, столбы, бег с коромыслами и ложками.
Аллея Дружбы: мастер-классы от ремесленников разных народов.
Площадка «Наша Победа». В рамках Года единства народов особое внимание уделено патриотической зоне, где гости смогут сплести обереги и написать письма бойцам.
«Этот праздник не только про зрелища. Каждый, какой бы национальности он ни был, найдет здесь что-то для души: спорт, музыку, интеллектуальные игры или просто теплую беседу у самовара», — отметила директор Омского дома Дружбы Наталья Степанова.
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