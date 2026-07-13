Федеральный Сабантуй 18 июля 2026 в Омске. Полная программа мероприятий

Масштабный пролог-театрализация. Открытие главной сцены станет глубоким смысловым действом, рассказывающим об истории и духе Сабантуя, о традиции «Жиен» (сход), а также о связи времен — от праздников в годы ВОВ до поддержки бойцов СВО в наши дни.