Юрий Слюсарь посетил Таганрог, где проходят работы по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА

Губернатор встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Юрий Слюсарь попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для безопасности людей — дома находятся в границах ЧС. Специалисты пояснили, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится, придется переждать несколько дней до возвращения в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.