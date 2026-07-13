Юрий Слюсарь посетил Таганрог, где проходят работы по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выехал в Таганрог, на место ночной массированной воздушной атаки.
В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. Работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд. Пены для тушения достаточно — это важно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.
Губернатор встретился с жителями Таганрога в пункте временного размещения. Юрий Слюсарь попросил жителей отнестись с пониманием к решению об их эвакуации. Это исключительно для безопасности людей — дома находятся в границах ЧС. Специалисты пояснили, что быстро ликвидировать такой тип пожара не получится, придется переждать несколько дней до возвращения в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница.
Для охраны имущества эвакуированных жителей выставлены посты и наряды полиции.
Сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.