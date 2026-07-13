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Военные ВСУ вынуждены питаться улитками из-за нехватки продовольствия

В Запорожской области возникли сложности со снабжением подразделений ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области из-за нехватки продовольствия военнослужащие ВСУ едят улиток, которых собирают возле своих позиций. Об этом РИА Новости сообщили российские силовые структуры.

«Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций», — сказал источник агентства.

В подтверждение своих слов силовик предоставил видео с телефона погибшего военного ВСУ, на котором бойцы показывают свой обед из живых улиток. На кадрах один из бойцов говорит, что они ждут, пока слизни появятся, чтобы их съесть.

Ранее KP.RU сообщал, что в рядах украинской армии отмечен рост дезертирства. Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что ради спасения собственных жизней военные ВСУ массово оставляют позиции, пытаясь смешаться с местным населением и покинуть городские черты.

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