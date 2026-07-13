Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил об уничтожении объектов США на базах в Кувейте

Иран уничтожил топливные резервуары, систему ПВО Patriot и стратегическую радиолокационную станцию FPS США в Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешных ударах по американским военным объектам в Кувейте. Атака стала третьим этапом операции возмездия, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление иранских элитных подразделений.

По данным КСИР, в результате ударов уничтожены топливные резервуары, система ПВО Patriot на авиабазе Али-Салем, а также стратегическая радиолокационная станция FPS на базе Ахмед аль-Джабер.

Удары стали ответом на очередную волну атак США на иранскую территорию. В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по объектам в Иране — в ходе атаки, как сообщалось, поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе.

Как сообщает Wall Street Journal, одной из причин возобновления ударов США по Ирану могли стать разведданные, переданные израильской стороной. Речь шла о якобы готовившемся Тегераном покушении на президента Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше