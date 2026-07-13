КСИР заявил об уничтожении объектов США на базах в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешных ударах по американским военным объектам в Кувейте. Атака стала третьим этапом операции возмездия, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление иранских элитных подразделений.
По данным КСИР, в результате ударов уничтожены топливные резервуары, система ПВО Patriot на авиабазе Али-Салем, а также стратегическая радиолокационная станция FPS на базе Ахмед аль-Джабер.
Удары стали ответом на очередную волну атак США на иранскую территорию. В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по объектам в Иране — в ходе атаки, как сообщалось, поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе.
Как сообщает Wall Street Journal, одной из причин возобновления ударов США по Ирану могли стать разведданные, переданные израильской стороной. Речь шла о якобы готовившемся Тегераном покушении на президента Дональда Трампа.