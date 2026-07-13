КСИР заявил об уничтожении объектов США на базах в Кувейте

Удары стали ответом на очередную волну атак США на иранскую территорию. В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по объектам в Иране — в ходе атаки, как сообщалось, поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе.