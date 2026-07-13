Волейбольную «Омичку» пополнили два победителя чемпионата России

Так, команду пополнили связующая Алина Подскальная (28 лет) и либеро Ангелина Хлыновская (24 года).
Алина Подскальная — воспитанница СДЮСШОР города Череповца. За игровую карьеру выступала за команды «Северянка» (Череповец); «ЮЗГУ-Атом» (Курск); «Протон» (Саратов); «Тулица»; «Спарта» (Нижний Новгород); «Енисей» (Красноярский край); «Динамо» (Краснодар); «Муром».
Волейболистка является победителем Чемпионата Европы U19 (2016 г.), серебряным призером чемпионата мира U20 (2017 г.), победителем чемпионата России Высшая лига «А» (2017 г.) и призером других соревнований.
Ангелина Хлыновская — воспитанница СДЮСШОР города Красноярска. Ранее играла за команды «Уфимочка-УГНТУ»; «Муром»; «Северянка».
На счету спортсменки победа в чемпионате России Высшей лиги «А» (2026 г.), а также бронза чемпионата России Высшей лиги «А» (2025 г.) и чемпионата России Первая лига (2021 г.).
Напомним, что в нынешнее межсезонье волейбольный клуб из Омска покинули шесть игроков. Это диагональная Зарина Воситова, капитан Кристина Бесман, либеро Елизавета Лялина, а также доигровщицы Вера Церковная, Инна Крук и Наталья Кроткова.
При этом было объявлено, что главным тренером команды в сезоне-2026/27 останется Александр Кошкин.