НКО проведут в Хабаровске кинофестиваль, выставку о героях СВО и мастер-классы для детей

В краевой столице подвели итоги ежегодного городского конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). В этом году при поддержке администрации города будет реализовано 16 уникальных проектов. О самых ярких инициативах, которые ждут жителей уже в ближайшие месяцы, рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.