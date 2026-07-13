23 автомобиля конфискуют у любителей пьяной езды в Красноярском крае

В частности, 28-летний мужчина купил Toyota Caldina, но прав не имел. Сначала его задержали за пьяную езду без прав и отправили на 10 суток ареста. На следующий день после освобождения он попросил друга сесть за руль, но когда товарищ уснул, снова сам уехал на машине в ночной клуб — и опять попался полиции.