23 автомобиля конфискуют у любителей пьяной езды в Красноярском крае

В Канске по ходатайству дознавателей полиции арестованы 23 автомобиля, принадлежавших водителям, неоднократно попадавшимся за рулём в нетрезвом виде. Пять машин уже конфискованы и переданы государству, остальные ждут той же участи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Среди нарушителей — жители Канского округа, осуждённые за повторное вождение в пьяном виде, а также те, кто уже был судим за нарушения ПДД.
В частности, 28-летний мужчина купил Toyota Caldina, но прав не имел. Сначала его задержали за пьяную езду без прав и отправили на 10 суток ареста. На следующий день после освобождения он попросил друга сесть за руль, но когда товарищ уснул, снова сам уехал на машине в ночной клуб — и опять попался полиции.
За повторное нарушение возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, лишил прав на 2,5 года и конфисковал автомобиль в пользу государства.
Ранее мы сообщали, что пьяный «бесправник» в Красноярском крае наехал на двух женщин.