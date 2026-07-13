«Два диплома за два года»: выпускников вузов приглашают в совместную магистратуру СФУ и СПбГУ

В Красноярске идет прием на магистерскую программу «Профессиональные финансы». Совместный проект Сибирского федерального университета и Высшей школы менеджмента СПбГУ позволяет обучающимся за два года получить сразу два диплома магистра: по направлениям «Финансы и кредит» (от СФУ) и «Менеджмент» (от СПбГУ). Прием документов продлится до 5 августа.
Программа «Профессиональные финансы», запущенная в прошлом году, на 100% ориентирована на практику: в роли преподавателей и экспертов на ней выступают руководители банка ВТБ.
Главная цель магистратуры — подготовить управленцев и аналитиков, способных решать стратегические задачи как в банковском секторе, так и на крупных промышленных предприятиях.
Как отмечает директор Института экономики, государственного управления и финансов СФУ Евгения Бухарова, Красноярский край входит в топ-10 регионов РФ по экономическому развитию, и потребность корпораций в сильных кадрах здесь огромна.
«Эта программа направлена в первую очередь на то, чтобы закрыть дефициты, связанные с финансами и управлением экономикой для предприятий края. В процесс вовлечены специалисты передовых компаний: как финансовой сферы, например, банк ВТБ, так и реального сектора. Они предоставляют базы для стажировок, чтобы в процессе обучения магистры осваивали реальные навыки», — рассказала Евгения Бухарова.
«Любая компания скажет, что на хороших специалистов идет настоящая охота. Практически все выпускники находят работу еще до окончания магистратуры. Мы надеемся, что наших выпускников будут разбирать прямо со студенческой скамьи», — поделилась заведующая кафедрой финансов и учета ВШМ СПбГУ Елена Рогова.
Подать документы на программу «Профессиональные финансы» можно до 5 августа 2026 года. Обучение доступно специалистам с любым базовым, в том числе экономическим, юридическим или инженерным образованием. Подробная информация доступна на сайте СФУ.
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