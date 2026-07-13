«Два диплома за два года»: выпускников вузов приглашают в совместную магистратуру СФУ и СПбГУ

«Эта программа направлена в первую очередь на то, чтобы закрыть дефициты, связанные с финансами и управлением экономикой для предприятий края. В процесс вовлечены специалисты передовых компаний: как финансовой сферы, например, банк ВТБ, так и реального сектора. Они предоставляют базы для стажировок, чтобы в процессе обучения магистры осваивали реальные навыки», — рассказала Евгения Бухарова.