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Редчайшие птенцы вылупились в приморском заповеднике

На единственном в России месте гнездования малой колпицы — острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике — появились на свет больше 90 птенцов.

На единственном в России месте гнездования малой колпицы — острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике — появились на свет больше 90 птенцов. Данные о результатах мониторинга распространила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Остров Фуругельма в Приморье остаётся единственной российской точкой на карте, где гнездится малая колпица. Последние учеты, проведенные специалистами, зафиксировали уверенный рост местной популяции этого редчайшего вида.

Исследователи обнаружили на острове 47 гнезд. В них они насчитали более 90 птенцов. Особое внимание орнитологов привлекли два гнезда, где одновременно находилось по пять птенцов. Для малой колпицы такая плодовитость считается большой редкостью.

В пресс-службе нацпарка напомнили, что малая колпица входит в многочисленные Красные книги. В конце 1980-х годов мировая численность этих птиц падала до критической отметки — всего 288 особей. Нынешние данные мониторинга свидетельствуют о том, что российская группировка вида восстанавливается ускоренными темпами.

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