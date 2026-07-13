Более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде с начала года

204 бездомных животных было отловлено на территории Нижнего Новгорода за первое полугодие 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщил глава фонда «Сострадание НН» и директор ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.
По его словам, за аналогичный период прошлого года было отловлено 273 особи.
«Что касается случаев немотивированной агрессии бездомных собак по отношению к человеку, то за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 16 таких обращений. В первой половине прошлого года их было 21», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) действует на территории всей Нижегородской области и касается не только бездомных собак, но и кошек без владельцев. При этом ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН» отвечает за отлов безнадзорных животных в Нижнем Новгороде, на Бору, а также в Ковернинском и Городецком муниципальных округах.
Ранее сообщалось, что более 70 бездомных собак отловили в Выксе с начала года.