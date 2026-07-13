Более 200 бездомных животных отловили в Нижнем Новгороде с начала года

Он добавил, что программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) действует на территории всей Нижегородской области и касается не только бездомных собак, но и кошек без владельцев. При этом ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН» отвечает за отлов безнадзорных животных в Нижнем Новгороде, на Бору, а также в Ковернинском и Городецком муниципальных округах.