Двойная прибавка: в регионе резко возросло число стобалльников по ЕГЭ

Как рассказала на оперативном совещании у губернатора министр образования НСО Мария Жафярова, в основной период единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 15501 выпускник школ. 136 из них показали 144 максимальных результата — 100 баллов. В прошлом году было всего 70 стобалльников. Восемь человек при этом сдали по два экзамена на 100 баллов.
ОГЭ в 9-х классах сдавали 36802 человека. Как отметила Мария Жафярова, доля выпускников, получивших пятёрки, выросла по всем 11 сдававшимся предметам.
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Виталий Злодеев