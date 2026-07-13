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Пентагон: США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

Соединённые Штаты впервые использовали ударные морские беспилотные летательные аппараты для ударов по территории Ирана, сообщает CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты впервые использовали ударные морские беспилотные летательные аппараты для ударов по территории Ирана, сообщает CENTCOM.

В Центральном командовании ВС США уточнили, что БПЛА были задействованы в рамках последней волны ударов.

«Силы Центрального командования нанесли удары… используя военные самолёты США, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые ударные морские беспилотники», — говорится в сообщении.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.

В КСИР заявили об ответном ударе по авиабазе «Принц Хасан» Соединённых Штатов в Иордании и ремонтным базам и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.

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