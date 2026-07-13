Пентагон: США впервые использовали ударные морские БПЛА при ударах по Ирану

Соединённые Штаты впервые использовали ударные морские беспилотные летательные аппараты для ударов по территории Ирана, сообщает CENTCOM.
«Силы Центрального командования нанесли удары… используя военные самолёты США, военно-морские суда, ударные беспилотники и впервые ударные морские беспилотники», — говорится в сообщении.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.
По данным CENTCOM, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. В Иране прогремели взрывы.
В КСИР заявили об ответном ударе по авиабазе «Принц Хасан» Соединённых Штатов в Иордании и ремонтным базам и командному центру управления БПЛА на базе США в Бахрейне.