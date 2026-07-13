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«Союзмультфильм» судится с донскими предпринимателями

Информация о разбирательствах опубликована в официальной судебной картотеке.

«Союзмультфильм» добивается защиты авторских прав в Арбитражном суде: сразу несколько предпринимателей из Ростовской области получили претензии за неправомерное использование образов из мультфильмов. Данные о судебных разбирательствах размещены в официальной картотеке арбитражных дел.

Так, суд обязал одного из ростовских бизнесменов выплатить киностудии 20 тысяч рублей — предприниматель без разрешения использовал изображения персонажей «Волк» и «Заяц». Доказательством нарушения в деле стали наклейки с этими героями.

В тот же день аналогичное решение вынесли в отношении предпринимателя из Азова: с него взыскали 10 тысяч рублей за использование образа Волка. Кроме того, в производстве находится ещё один иск к представителю ростовского бизнеса — на этот раз сумма требований составляет 50 тысяч рублей.