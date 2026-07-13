«Союзмультфильм» судится с донскими предпринимателями

В тот же день аналогичное решение вынесли в отношении предпринимателя из Азова: с него взыскали 10 тысяч рублей за использование образа Волка. Кроме того, в производстве находится ещё один иск к представителю ростовского бизнеса — на этот раз сумма требований составляет 50 тысяч рублей.