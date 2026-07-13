Фестиваль этномузыки на юге Красноярского края посетили 83 тыс. человек

«Международный фестиваль этнической музыки и ремесел “Мир Сибири” в 22-й раз прошел в поселке Шушенское Красноярского края. За четыре дня марафон живого фолка собрал 83 тыс. посетителей и стал по-настоящему семейным событием. Более 400 мероприятий вошли в программу фестиваля. Впервые состоялись старты карапузов, которые собрали детей и родителей, бабушек и дедушек на веселый праздник, где не было проигравших», — сообщили в пресс-центре.