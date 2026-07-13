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Фестиваль этномузыки на юге Красноярского края посетили 83 тыс. человек

В программу вошли свыше 400 мероприятий.

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», который проходил с 9 по 12 июля в поселке Шушенское Красноярского края, посетило 83 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре фестиваля.

«Международный фестиваль этнической музыки и ремесел “Мир Сибири” в 22-й раз прошел в поселке Шушенское Красноярского края. За четыре дня марафон живого фолка собрал 83 тыс. посетителей и стал по-настоящему семейным событием. Более 400 мероприятий вошли в программу фестиваля. Впервые состоялись старты карапузов, которые собрали детей и родителей, бабушек и дедушек на веселый праздник, где не было проигравших», — сообщили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, география участников фестиваля раскинулась от Дагестана до Сахалина, от Колумбии до Китая. «На разных площадках можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других государств. На Острове Отдыха в Шушенском было установлено более двух тыс. палаток», — добавили организаторы.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 финалиста из 16 регионов России.

Лучшей среди номинантов этномузыкальной премии фестиваля стала солистка-вокалистка Туяра Алексеева из села Сунтар Республики Саха (Якутия). Гран-при мастеровой премии «Мира» завоевал Марат Дамдын из Тувы. В номинации «Традиционные ремесла» мастер представил национальные музыкальные инструменты.

О фестивале.

Первый «Мир Сибири», до 2012 года носивший название «Саянское кольцо», прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект «Культура» и удостоился патроната ЮНЕСКО. В 2025 году фестиваль собрал на своих площадках более 80 тыс. гостей. В 2026 году «Мир Сибири» прошел при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Учредитель мероприятия — министерство культуры Красноярского края. Организатор — Центр международных и региональных культурных связей.

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