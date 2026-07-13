Где в Новосибирске нет бензина: онлайн-мониторинг

В Новосибирской области на отдельных АЗС возникли перебои с отпуском топлива физическим лицам. Сиб.фм запускает ежедневный онлайн, где будет оперативно публиковать информацию о заправках, столкнувшихся с дефицитом.
ОБНОВЛЕНО 13 июля в 10:00.
Ситуация на «Газпромнефти» в районе ЖК «Матрёшкин двор».
На заправках Teboil водителей предупреждают о временном отсутствии бензина 95+ и 98+.
ОБНОВЛЕНО 12 июля в 10:00.
Ситуация на «Газпромнефти» по ул. Петухова. В воскресенье утром огромная очередь.
«Прайм» на ул. Петухова. Водители сообщают об отсутствии топлива.
ОБНОВЛЕНО 11 июля в 10:00.
АЗС на Сибиряков Гвардейцев.
ОБНОВЛЕНО 10 июля в 10:00.
Обстановка на АЗС на ул. Троллейной. Огромная очередь.
ОБНОВЛЕНО 9 июля в 10:00.
Ситуация на АЗС по ул. Писарева.
АЗС на ул. Большевистской. Водители сообщают об огромной очереди ранним утром.
Свердлова, 18. Водители говорят, что очередь большая, но двигается активно.
ОБНОВЛЕНО 8 июля в 10:00.
Ситуация на АЗС недалеко от Искитима. Водители сообщают об отсутствии бензина.
АЗС в Линево.
АЗС возле Черепаново. Наблюдаются очереди.
ОБНОВЛЕНО 7 июля.
АЗС на ул. Писарева утром. Очереди нет. Цены приемлемые.
Пробка на одной из магистралей. Водители стоят в очереди за бензином.
Типичная картина на многих АЗС Новосибирска.
ОБНОВЛЕНО 6 июля в 10:00.
Ситуация на АЗС по ул. Писарева. Из-за очереди на АЗС образовалась пробка.
Ситуация на АЗС в Хилокском микрорайоне. Бензина нет, отпускают дизель.
Ордынская трасса. Бензина и дизеля нет вообще.
ОБНОВЛЕНО 5 июля в 10:00.
Ситуация на «Газпромнефти» на ул. Троллейной. Водители говорят, что помимо баков бензин заливают в канистры и другие тары.
Мотоциклисты оказались в такой же ситуации. Стоять в очереди приходится несколько часов.
ОБНОВЛЕНО 4 июля в 10:00.
АЗС на Тульской. Водители продолжают больше часа стоять в очереди.
Сотрудники АЗС говорят, что им запрещено комментировать ситуацию. Просто выполняют свою работу.
ОБНОВЛЕНО 3 июля в 10:00.
Утром 3 июля цена на некоторых АЗС за литр бензина подскочила до 130 рублей за литр.
Очередь на АЗС в Бердске вечером в пятницу. Цена бензина — до 120 рублей за литр.
Пятница, вечер, выезд из города.
Очередь на заправку «Газпромнефти» на ул. Троллейной.
На многих АЗС нет бензина.
На Мочищенском шоссе зафиксирована цена на бензин в 170 рублей за литр.
ОБНОВЛЕНО 2 июля в 10:00.
Вот такая очередь на заправку образовалась на Красноярском шоссе.
Продажа бензина в канистры была ограничена, однако водители нарушают требование.
Очередь на заправку «Газпрома» на ул. Фрунзе.
ОБНОВЛЕНО 1 июля в 10:00.
Вот такая очередь образовалась на заправке в Бердске.
Аналогичная ситуация и на другой заправке. Автовладельцы сообщают о километровой очереди.
На заправке «Прайм» на левом берегу нет никакого бензина, сообщают водители.
А вот такая ситуация на АЗС в Матвеевке. Водители сообщают об отсутствии бензина АИ-92 и АИ-95.
На заправке около «Мелькомбината» бензин есть, а очередь небольшая.
Заправка на ул. Плехановская. Сообщается об отсутствии бензина.
Аналогичная ситуация на АЗС по ул. Народная.
ОБНОВЛЕНО 30 июня в 10:00.
Автовладельцы сообщают, что на заправки «Энергия» бензин есть, но цены взлетели значительно.
На ОПТИ наблюдается отсутствие некоторых марок топлива.
На ул. Владимировской АЗС предупреждает: «Извините, временно нет бензина».
Вот такая очередь выстроилась на заправку на ул. Кропоткина.
Сиб.фм обновляет информацию в течение дня. Если вы заметили отсутствие топлива на конкретной заправке — сообщите нам. Отправляйте фото на электронную почту fm@sib.fm или на WhatsApp