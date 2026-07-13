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Где в Новосибирске нет бензина: онлайн-мониторинг

В Новосибирской области на отдельных АЗС возникли перебои с отпуском топлива физическим лицам. Сиб.фм запускает ежедневный онлайн, где будет оперативно публиковать информацию о заправках, столкнувшихся с дефицитом.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирской области на отдельных АЗС возникли перебои с отпуском топлива физическим лицам. Сиб.фм запускает ежедневный онлайн, где будет оперативно публиковать информацию о заправках, столкнувшихся с дефицитом.

ОБНОВЛЕНО 13 июля в 10:00.

Ситуация на «Газпромнефти» в районе ЖК «Матрёшкин двор».

На заправках Teboil водителей предупреждают о временном отсутствии бензина 95+ и 98+.

ОБНОВЛЕНО 12 июля в 10:00.

Ситуация на «Газпромнефти» по ул. Петухова. В воскресенье утром огромная очередь.

«Прайм» на ул. Петухова. Водители сообщают об отсутствии топлива.

ОБНОВЛЕНО 11 июля в 10:00.

АЗС на Сибиряков Гвардейцев.

ОБНОВЛЕНО 10 июля в 10:00.

Обстановка на АЗС на ул. Троллейной. Огромная очередь.

ОБНОВЛЕНО 9 июля в 10:00.

Ситуация на АЗС по ул. Писарева.

АЗС на ул. Большевистской. Водители сообщают об огромной очереди ранним утром.

Свердлова, 18. Водители говорят, что очередь большая, но двигается активно.

ОБНОВЛЕНО 8 июля в 10:00.

Ситуация на АЗС недалеко от Искитима. Водители сообщают об отсутствии бензина.

АЗС в Линево.

АЗС возле Черепаново. Наблюдаются очереди.

ОБНОВЛЕНО 7 июля.

АЗС на ул. Писарева утром. Очереди нет. Цены приемлемые.

Пробка на одной из магистралей. Водители стоят в очереди за бензином.

Типичная картина на многих АЗС Новосибирска.

ОБНОВЛЕНО 6 июля в 10:00.

Ситуация на АЗС по ул. Писарева. Из-за очереди на АЗС образовалась пробка.

Ситуация на АЗС в Хилокском микрорайоне. Бензина нет, отпускают дизель.

Ордынская трасса. Бензина и дизеля нет вообще.

ОБНОВЛЕНО 5 июля в 10:00.

Ситуация на «Газпромнефти» на ул. Троллейной. Водители говорят, что помимо баков бензин заливают в канистры и другие тары.

Мотоциклисты оказались в такой же ситуации. Стоять в очереди приходится несколько часов.

ОБНОВЛЕНО 4 июля в 10:00.

АЗС на Тульской. Водители продолжают больше часа стоять в очереди.

Сотрудники АЗС говорят, что им запрещено комментировать ситуацию. Просто выполняют свою работу.

ОБНОВЛЕНО 3 июля в 10:00.

Утром 3 июля цена на некоторых АЗС за литр бензина подскочила до 130 рублей за литр.

Очередь на АЗС в Бердске вечером в пятницу. Цена бензина — до 120 рублей за литр.

Пятница, вечер, выезд из города.

Очередь на заправку «Газпромнефти» на ул. Троллейной.

На многих АЗС нет бензина.

На Мочищенском шоссе зафиксирована цена на бензин в 170 рублей за литр.

ОБНОВЛЕНО 2 июля в 10:00.

Вот такая очередь на заправку образовалась на Красноярском шоссе.

Продажа бензина в канистры была ограничена, однако водители нарушают требование.

Очередь на заправку «Газпрома» на ул. Фрунзе.

ОБНОВЛЕНО 1 июля в 10:00.

Вот такая очередь образовалась на заправке в Бердске.

Аналогичная ситуация и на другой заправке. Автовладельцы сообщают о километровой очереди.

На заправке «Прайм» на левом берегу нет никакого бензина, сообщают водители.

А вот такая ситуация на АЗС в Матвеевке. Водители сообщают об отсутствии бензина АИ-92 и АИ-95.

На заправке около «Мелькомбината» бензин есть, а очередь небольшая.

Заправка на ул. Плехановская. Сообщается об отсутствии бензина.

Аналогичная ситуация на АЗС по ул. Народная.

ОБНОВЛЕНО 30 июня в 10:00.

Автовладельцы сообщают, что на заправки «Энергия» бензин есть, но цены взлетели значительно.

На ОПТИ наблюдается отсутствие некоторых марок топлива.

На ул. Владимировской АЗС предупреждает: «Извините, временно нет бензина».

Вот такая очередь выстроилась на заправку на ул. Кропоткина.

Сиб.фм обновляет информацию в течение дня. Если вы заметили отсутствие топлива на конкретной заправке — сообщите нам. Отправляйте фото на электронную почту fm@sib.fm или на WhatsApp 8 (951) 377−76−35.