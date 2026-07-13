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Выборы в Государственную Думу — 2026: Ваш голос важен для будущего страны

Указом Президента России выборы депутатов Госдумы IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Это важнейшее внутриполитическое событие, в котором могут и должны участвовать все граждане России, обладающие избирательным правом. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Впервые в выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Выбирайте будущее России.

Указом Президента России выборы депутатов Госдумы IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Это важнейшее внутриполитическое событие, в котором могут и должны участвовать все граждане России, обладающие избирательным правом. Голосование будет проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Впервые в выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Выбирайте будущее России — приходите на выборы!

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