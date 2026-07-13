Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин стал призёром Чемпионата России по пятиборью

В Москве проходит главный внутренний старт 2026 года — Чемпионат России по современному пятиборью.

Источник: НИА Ростов

В Москве проходит главный внутренний старт 2026 года — Чемпионат России по современному пятиборью.

Это последний этап отбора в сборную страны, которая в августе примет участие в чемпионате Европы в Стамбуле (Турция) и Чемпионате мира в Гуйяне (Китай), поэтому в нем выступают все сильнейшие пятиборцы страны.

Спортсмен ростовского Центра Олимпийской подготовки № 1 МС Петр Борщёв (тренер Владимир Капустин) стал обладателем бронзовой медали Чемпионата России!

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.