Ростовчанин стал призёром Чемпионата России по пятиборью

В Москве проходит главный внутренний старт 2026 года — Чемпионат России по современному пятиборью.
Это последний этап отбора в сборную страны, которая в августе примет участие в чемпионате Европы в Стамбуле (Турция) и Чемпионате мира в Гуйяне (Китай), поэтому в нем выступают все сильнейшие пятиборцы страны.
Спортсмен ростовского Центра Олимпийской подготовки № 1 МС Петр Борщёв (тренер Владимир Капустин) стал обладателем бронзовой медали Чемпионата России!
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.