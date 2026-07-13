КСИР нанес удары по авиабазе США в Иордании и складам с боеприпасами

По данным иранских военных, были атакованы ремонтные базы вертолетов, самолетные ангары и командный центр управления БПЛА на американской базе в Бахрейне. В КСИР подчеркнули, что удары по Иордании стали лишь первым этапом «операции возмездия», которая продолжается. О жертвах и разрушениях не сообщается, передает РИА Новости.