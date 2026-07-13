Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР нанес удары по авиабазе США в Иордании и складам с боеприпасами

Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.

— Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании, — говорится в заявлении КСИР.

По данным иранских военных, были атакованы ремонтные базы вертолетов, самолетные ангары и командный центр управления БПЛА на американской базе в Бахрейне. В КСИР подчеркнули, что удары по Иордании стали лишь первым этапом «операции возмездия», которая продолжается. О жертвах и разрушениях не сообщается, передает РИА Новости.

До этого верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу с посланием, в котором заявил, что страна отомстит за гибель его отца Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте с США.

При этом президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал об имеющихся планах Ирана совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить страну с невиданной силой, если с ним что-то случится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше