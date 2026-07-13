КСИР нанес удары по авиабазе США в Иордании и складам с боеприпасами

Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.
— Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании, — говорится в заявлении КСИР.
По данным иранских военных, были атакованы ремонтные базы вертолетов, самолетные ангары и командный центр управления БПЛА на американской базе в Бахрейне. В КСИР подчеркнули, что удары по Иордании стали лишь первым этапом «операции возмездия», которая продолжается. О жертвах и разрушениях не сообщается, передает РИА Новости.
До этого верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу с посланием, в котором заявил, что страна отомстит за гибель его отца Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте с США.
При этом президент США Дональд Трамп, который ранее сообщал об имеющихся планах Ирана совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить страну с невиданной силой, если с ним что-то случится.