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Четыре московских рейса задержаны в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда 13 июля задерживаются четыре авиарейса московского.

В воздушной гавани Волгограда 13 июля задерживаются четыре авиарейса московского направления. По данным электронного табло, с опозданием прибудут два самолета из столицы — вместо 9−05 ч. в 9−45 ч. и вместо 14−30 ч. в 17−45 ч. соответственно. Сдвинуто и время вылета этих бортов в Москву.

Изменения в расписании связаны с ограничениями, которые были введены накануне в московских аэропортах в связи с отражением атак БПЛА.

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