Press TV: Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Иордании

Атака стала ответом на возобновление ударов США по иранским объектам. В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану. В ходе атаки поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью ударов было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе. В результате один человек погиб и еще четверо получили ранения.