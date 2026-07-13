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Press TV: Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Иордании

Иран нанес ракетный удар по базе США в Иордании, слышны взрывы.

Источник: Комсомольская правда

Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Муваффак Салти в Иордании. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV, отметив, что в самой Иордании слышны взрывы.

Атака стала ответом на возобновление ударов США по иранским объектам. В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по Ирану. В ходе атаки поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью ударов было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе. В результате один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Ранее, 17 июня, стороны подписали временный меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Документ оформили дистанционно, и он вступил в силу после электронного подписания. Однако 8 июля Белый дом объявил, что перемирие больше не действует. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал США и Иран срочно возобновить мирные переговоры на фоне обострения ситуации в регионе.

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