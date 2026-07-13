В Азовском море учёные обнаружили заражение бычка-песочника паразитами

Работы велись с августа по октябрь 2025 года. Специалисты обследовали 20 экземпляров бычка‑песочника: провели вскрытие и детально изучили мышечную ткань, брюшные стенки и полость тела. Для оценки уровня заражённости использовали стандартные показатели — экстенсивность, интенсивность инвазии и индекс обилия паразитов.