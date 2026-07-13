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В Азовском море учёные обнаружили заражение бычка-песочника паразитами

Об этом сказано в статье журнала «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».

Учёные зафиксировали заражение бычка‑песочника паразитами в Азовском море. Результаты исследования опубликованы в журнале «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями».

Работы велись с августа по октябрь 2025 года. Специалисты обследовали 20 экземпляров бычка‑песочника: провели вскрытие и детально изучили мышечную ткань, брюшные стенки и полость тела. Для оценки уровня заражённости использовали стандартные показатели — экстенсивность, интенсивность инвазии и индекс обилия паразитов.

В ходе исследования в брюшной стенке и полости тела рыб обнаружили личинки нематоды Eustrongylides excisus. Заражённость составила 75%, интенсивность инвазии — 2,5 экземпляра на особь, индекс обилия — 1,9 экземпляра.

Нематоды (круглые черви) потенциально опасны для человека: они способны вызывать различные заболевания и поражать внутренние органы, сосуды, мышцы и соединительные ткани.