Подросток упал со скалы на «Красноярских Столбах»

Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний юноша, взбираясь на скалу Перья, сорвался и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в учреждении «Спасатель».
Прибывшие на место специалисты провели необходимые высотные работы и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали со скалы пострадавшего с переломом руки и сильными ушибами головы.
Затем подростка на носилках доставили до автомобиля, на котором транспортировали до улицы Свердловская и передали медикам.
После очередного случая травмирования на «Красноярских Столбах» спасатели просят посетителей не покорять вершины нацпарка без подготовки и специального снаряжения.