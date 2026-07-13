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Подросток упал со скалы на «Красноярских Столбах»

Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний юноша, взбираясь на скалу Перья, сорвался и получил тяжелые травмы.

Днем 12 июля в национальном парке «Красноярские Столбы» 16-летний юноша, взбираясь на скалу Перья, сорвался и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в учреждении «Спасатель».

Прибывшие на место специалисты провели необходимые высотные работы и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали со скалы пострадавшего с переломом руки и сильными ушибами головы.

Затем подростка на носилках доставили до автомобиля, на котором транспортировали до улицы Свердловская и передали медикам.

После очередного случая травмирования на «Красноярских Столбах» спасатели просят посетителей не покорять вершины нацпарка без подготовки и специального снаряжения.