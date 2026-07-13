В Красноярске открылась фотовыставка «Алюминий вокруг нас»

«Я посмотрела на тему алюминия совершенно с другого ракурса. В повседневной жизни мы не задумываемся о каких-то мелочах, а именно эти мелочи делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Я работаю в медицине и могу твердо сказать, что алюминий применяется в нашей работе на многих этапах, в том числе в аппарате, на котором я работаю, тоже есть частичка труда наших металлургов. И я горжусь тем, что я работаю для них, стараюсь поддерживать их здоровье. Это очень почетная миссия, и это всегда стимулирует нас работать еще интенсивнее», — отметила Анна Илларионова.