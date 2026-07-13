В Красноярске открылась фотовыставка «Алюминий вокруг нас»

В Красноярске около медицинского центра РУСАЛа торжественно открыли фотовыставку «Алюминий вокруг нас».
Автором одной из работ-победителей стал Константин Карпенко. Молодой человек рассказал, что на конкурс его «привели» родители, которые работают на КрАЗе. Константин представил работу «Путь к свободе» — на ней изображен алюминиевый пешеходный мост у БКЗ.
Еще один автор — красноярец Владислав Некрасов — получил диплом победителя за работу «Рожденный летать». Владислав рассказал, что сделал его во время съемки тренировки мотоциклистов в Красноярске.
«Здесь прямое применение алюминия в мотоцикле, который за счёт уменьшения веса позволяет ребятам выполнять разные трюки. Я просто фиксировал реальность, но потом всё это очень хорошо вложилось в тематику конкурса. Для меня участие в конкурсе стало своеобразной вехой. Неделю назад мы были в Саяногорске, где открывали первую выставку из этой серии. Получилась, я бы сказал, энциклопедия применения металла. Она показывает, что алюминий всегда вокруг нас», — отметил Владислав.
Выставка стала финалом федерального фотоконкурса. На него прислали работы более 60 фотографов, из 150 снимков жюри выбрало 19 лучших. Авторы показали, как широко «крылатый металл» вошел в повседневную жизнь — от кухонной посуды до городских мостов. Металл можно перерабатывать многократно без потерь, так что труд металлургов остается в мире на многие годы. Производство и потребление алюминия внутри страны были развиты в 90-е годы основателем компании РУСАЛ, Олегом Дерипаской. Сегодня заводы компании продолжают это важное дело.
«Алюминий действительно применяется везде — от смартфона, который лежит у каждого из нас в кармане, до космических технологий. И мы хотели показать это и поддержать творческих людей, молодых фотохудожников. Выставку в канун Дня металлурга мы покажем в Москве в парке Лианозово и 8 городах ответственности РУСАЛа. Надеюсь, что участие в этом конкурсе станет для участников новым шагом в творческой судьбе», — отметил заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.
Анна Илларионова — врач ультразвуковой диагностики Русал медицинского центра Красноярска — была одной из первых зрителей выставки.
«Я посмотрела на тему алюминия совершенно с другого ракурса. В повседневной жизни мы не задумываемся о каких-то мелочах, а именно эти мелочи делают нашу жизнь удобнее и комфортнее. Я работаю в медицине и могу твердо сказать, что алюминий применяется в нашей работе на многих этапах, в том числе в аппарате, на котором я работаю, тоже есть частичка труда наших металлургов. И я горжусь тем, что я работаю для них, стараюсь поддерживать их здоровье. Это очень почетная миссия, и это всегда стимулирует нас работать еще интенсивнее», — отметила Анна Илларионова.