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Россиянам перечислили способы увеличить размер будущей пенсии

Иванова-Швец: будущую пенсию можно повысить через корпоративные программы.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут повысить размер своей будущей пенсии несколькими способами, включая участие в корпоративных пенсионных программах. Об этом сообщила экономист Людмила Иванова-Швец.

«Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы», — сказала эксперт для РИА Новотсти.

Иванова-Швец уточнила, что в этом случае пенсионные накопления формируются не только за счет обязательных взносов в Соцфонд, но и благодаря дополнительным перечислениям работодателя на личный пенсионный счет сотрудника.

Россияне могут стать участником программы долгосрочных сбережений, предусматривающей государственное софинансирование личных взносов, либо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно делать дополнительные отчисления.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Экономист Игорь Балынин отметил, что выплаты увеличатся на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. Перерасчет сделают автоматически.