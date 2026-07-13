Россиянам перечислили способы увеличить размер будущей пенсии

Россияне могут повысить размер своей будущей пенсии несколькими способами, включая участие в корпоративных пенсионных программах. Об этом сообщила экономист Людмила Иванова-Швец.
«Есть несколько способов увеличения размера будущей пенсии. Например, можно работать в компании, где есть корпоративные пенсионные программы», — сказала эксперт для РИА Новотсти.
Иванова-Швец уточнила, что в этом случае пенсионные накопления формируются не только за счет обязательных взносов в Соцфонд, но и благодаря дополнительным перечислениям работодателя на личный пенсионный счет сотрудника.
Россияне могут стать участником программы долгосрочных сбережений, предусматривающей государственное софинансирование личных взносов, либо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно делать дополнительные отчисления.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Экономист Игорь Балынин отметил, что выплаты увеличатся на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. Перерасчет сделают автоматически.