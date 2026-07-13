В РФ разработали биоразлагаемый криогель для медицины

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) запатентовали биоразлагаемый криогель для сохранения жизнеспособности микроорганизмов без дорогостоящих условий консервации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Криогель может найти применение в различных областях: в медицине для таргетной доставки лекарств, в производстве БАДов и функциональных продуктов, в пищевой промышленности — для хранения бактериальных заквасок для йогуртов и другой кисломолочной продукции, в биофармацевтике — для хранения коллекционных штаммов бактерий, в сельском хозяйстве — при создании микробиологических препаратов.
«Работа велась в рамках проекта “Новые материалы медицинского и пищевого назначения” программы “Приоритет-2030”. Особенность разработки — возможность использовать полученный гель для сохранения жизнеспособности бактерий в условиях комнатной температуры в течение длительного времени», — рассказали в вузе. В НГТУ пояснили, что это более перспективный подход по сравнению с традиционными методами хранения, которые часто требуют специальных температурных режимов. Такие методы, как лиофилизация (высушивание из замороженного состояния) и криоконсервация (глубокая заморозка) обеспечивают длительную консервацию, однако являются дорогими и энергозатратными.
Гель был получен методом двухстадийного синтеза с добавлением альдегида. Синтез протекал по щадящей технологии — без высоких температур и агрессивных сред. Модификация хитозана снизила цитотоксичность полимера, сделав его безопасным для клеток кишечника, отмечает руководитель проекта, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник Центра технологического превосходства НГТУ Анастасия Корель.
«Гель в кислой среде желудка не подвергается деградации и ведет себя как защитная капсула для загруженных в него бактерий. При прохождении в кишечник гель оказывается в слабощелочной среде, где постепенно растворяется, обеспечивая пролонгированное высвобождение бактерий. Таким образом, осуществляется адресная доставка пробиотиков», — цитирует пресс-служба Корель.