В РФ разработали биоразлагаемый криогель для медицины

«Работа велась в рамках проекта “Новые материалы медицинского и пищевого назначения” программы “Приоритет-2030”. Особенность разработки — возможность использовать полученный гель для сохранения жизнеспособности бактерий в условиях комнатной температуры в течение длительного времени», — рассказали в вузе. В НГТУ пояснили, что это более перспективный подход по сравнению с традиционными методами хранения, которые часто требуют специальных температурных режимов. Такие методы, как лиофилизация (высушивание из замороженного состояния) и криоконсервация (глубокая заморозка) обеспечивают длительную консервацию, однако являются дорогими и энергозатратными.