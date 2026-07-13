Служба занятости помогла участнику СВО освоить новую профессию в Хабаровском крае

Ветеран специальной военной операции Максим Анцупов начал педагогическую деятельность в хабаровской школе: он работает учителем начальной военной подготовки в школе № 2 в микрорайоне Берёзовка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поддержка в профессиональной переориентации оказывается ветеранам через кадровые центры «Работа России». В этом году за содействием в трудоустройстве туда обратились 95 участников СВО. На данный момент 38 из них трудоустроены, 55 человек проходят обучение, четверо уже завершили переподготовку. Чаще всего бойцы выбирают профессии водителя, машиниста, сварщика или специалиста по закупкам.
Для Максима Анцупова, имевшего 10 летний стаж военной службы и опыт в охранной деятельности, прежний профессиональный путь оказался недоступен из-за состояния здоровья. Кадровый центр предложил ему программу обучения по психологии преподавания, которая и стала основой для новой карьеры.
Депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов подчеркнул важность роли таких наставников в воспитании молодёжи. По его словам, взаимодействие со службой занятости в рамках проекта «Доступный труд» позволяет комплексно поддерживать ветеранов, в том числе имеющих инвалидность.
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