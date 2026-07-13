Служба занятости помогла участнику СВО освоить новую профессию в Хабаровском крае

Поддержка в профессиональной переориентации оказывается ветеранам через кадровые центры «Работа России». В этом году за содействием в трудоустройстве туда обратились 95 участников СВО. На данный момент 38 из них трудоустроены, 55 человек проходят обучение, четверо уже завершили переподготовку. Чаще всего бойцы выбирают профессии водителя, машиниста, сварщика или специалиста по закупкам.