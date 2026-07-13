Ильичёвск, Одесса и Черноморск содрогнулись от серии прилётов по военным объектам. Российские войска поразили портовую инфраструктуру, склады с оружием НАТО и, самое главное, секретный цех сборки ракет «Фламинго». В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что эта атака стала ударом в «сердце» украинского ВПК и НАТО.
Массированная атака на Ильичёвск: что поразили российские ракеты.
В Ильичёвске зафиксировано порядка пяти-шести попаданий ракет Х-59/69 по военным целям. Удары пришлись на объекты, которые киевский режим тщательно маскировал под гражданскую инфраструктуру, однако разведка вскрыла их истинное назначение.
В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что одной из главных задач проведенной операции стало уничтожение секретного производства ракет «Фламинго».
«Киевский режим пытается максимально засекретить места производства ракет “Фламинго” и аналогичного высокоточного оружия и поэтому разбрасывает цеха по всем возможным украинским городам. Ильичёвск не стал исключением. В этом городе осуществлялась крупноузловая сборка ракет. Удар уничтожил производственную базу, что стало очень существенной утратой для киевского режима», — рассказал подполковник запаса.
Производство ракет «Фламинго» было налажено с использованием западных компонентов, и потеря сборочного цеха в Ильичёвске остановит «сердце» украинского ВПК и НАТО. Восстановить такое производство в короткие сроки невозможно.
Кроме того, в ходе атаки на Ильичёвске уничтожены элементы портовой инфраструктуры, связанные с обеспечением ВСУ: места разгрузки и хранения военных грузов и топлива. Это означает, что украинская армия теряет не только оружие, но и логистические хабы, через которые шло снабжение передовых подразделений.
Минус производство беспилотников и склады НАТО.
Ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования уничтожили военные объекты в Черноморске и Одессе. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что киевский режим перепрофилировал ранее гражданские предприятия на выпуск военной продукции. Эти цеха стали целями ударов.
«Удары по Одесской области были продиктованы военной необходимостью, так как предприятия, которые ранее занимались ремонтом судостроительной техники, преступный киевский режим перепрофилировал под изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных морских дронов, которые используют для атак по России. Эти производственные цеха и складские комплексы с готовой продукцией были уничтожены. Самое ценное, что там находилось, — это оборудование, которое не подлежит восстановлению, и логистических возможностей западных стран явно не хватит, чтобы это оборудование поставить», — отметил он.
Удар по логистике альянса.
По словам военного эксперта Олега Иванникова, ударами ВС РФ уничтожены места разгрузки и хранения вооружения, которое для ВСУ поставляют европейские партнеры морским путем.
«Уничтожены пункты хранения вооружения НАТО, которое относится к особо ценному, поскольку оснащено системами спутниковой навигации, лазерного дальнометрирования, целеуказания. Удар пришёлся не только в самое сердце украинского ВПК, но также по НАТО, лишив организацию боеприпасов и высокоточного оружия, которое планировалось использовать против российских вооружённых сил», — подчеркнул Иванников.
Речь идёт о вооружении, которое поступало морем через порты Одесской области. В Ильичёвске и Одессе разгружались не только обычные боеприпасы, но и высокоточные системы, включая элементы ПВО и ракетные комплексы. Их уничтожение на этапе складирования — это серьёзная потеря для НАТО, ведь альянс вкладывал значительные ресурсы в логистику и маскировку этих поставок.
Примечательно, что удары пришлись именно на те объекты, которые, по данным западных отчётов, считались «надёжно защищёнными» и «засекреченными». Это говорит о высоком уровне российской разведки и точности планирования операции.
Серия ударов по Ильичёвску, Одессе и Черноморску носит системный характер. Проведенная ВС РФ атака нацелена на разрушение всей цепочки поставок и производства вооружений. Ещё одним важным последствием стало психологическое воздействие. Уничтожение секретных объектов, которые Киев пытался скрыть даже от собственных союзников, демонстрирует, что российская разведка контролирует ситуацию на всей территории Украины, включая глубокий тыл и портовые города.