Нарушителей режима у границ России, КНР и КНДР оштрафуют

В Приморском крае пограничники задержали пятерых туристов на гидроциклах, которые пытались высадиться на пляж в районе устья реки Туманная — там, где сходятся рубежи России, Китая и КНДР. Как сообщили в краевом правительстве, это первый случай пресечения несогласованного захода группы в морскую акваторию с особым пограничным режимом.