Нарушителей режима у границ России, КНР и КНДР оштрафуют

В Приморском крае пограничники задержали пятерых туристов на гидроциклах, которые пытались высадиться на пляж в районе устья реки Туманная — там, где сходятся рубежи России, Китая и КНДР. Как сообщили в краевом правительстве, это первый случай пресечения несогласованного захода группы в морскую акваторию с особым пограничным режимом.
На юго-западе Приморья наряд пограничной службы остановил группу туристов, передвигавшихся на гидроциклах. Люди направлялись в сторону острова Фуругельма, однако, по данным официальных уведомлений, сознательно свернули с согласованного маршрута и попытались причалить к берегу неподалеку от места, где проходят границы трех государств.
В региональном правительстве инцидент назвали первым в своем роде: раньше попыток несанкционированного захода туристических групп в эту охраняемую акваторию не фиксировали. Действия задержанных квалифицировали как нарушение пограничного режима.
В отношении всех пятерых составлены протоколы по статье 18.2 КоАП РФ. Санкция этой статьи предусматривает для нарушителей штраф до пяти тысяч рублей.
Власти Приморья обращают внимание на риски подобных выходов. Несанкционированное приближение к зоне стыка границ, по их оценке, может привести к непреднамеренному пересечению рубежа и создать угрозу международного осложнения.
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