Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за грозы в столице

В Толмачёво задерживается и прибытие рейса «Победы» из Шереметьево.

Источник: Om1 Новосибирск

В Москве из-за грозы и периодических ограничений воздушного пространства задержаны 47 рейсов на вылет, сообщили в Минтрансе РФ. С начала суток столичные аэропорты обслужили более 900 рейсов. «На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолёта. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. Безопасность полётов — приоритет», — говорится в сообщении ведомства.

Непогода отразилась и на расписании новосибирского аэропорта Толмачёво. Рейс SU 1461 «Новосибирск → Москва / Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 19:20 12 июля, отменён. Задерживается и прибытие рейса DP 6525 «Москва / Шереметьево → Новосибирск» авиакомпании «Победа»: по расписанию — 07:35 13 июля, расчётное время — 10:20.

В терминалах московских аэропортов обстановка остаётся спокойной. Пассажирам по запросу выдают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребёнка.