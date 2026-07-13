Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за грозы в столице

В Москве из-за грозы и периодических ограничений воздушного пространства задержаны 47 рейсов на вылет, сообщили в Минтрансе РФ. С начала суток столичные аэропорты обслужили более 900 рейсов. «На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолёта. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. Безопасность полётов — приоритет», — говорится в сообщении ведомства.