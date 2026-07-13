Рейс из Новосибирска в Москву отменили из-за грозы в столице

В Москве из-за грозы и периодических ограничений воздушного пространства задержаны 47 рейсов на вылет, сообщили в Минтрансе РФ. С начала суток столичные аэропорты обслужили более 900 рейсов. «На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолёта. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов. Безопасность полётов — приоритет», — говорится в сообщении ведомства.
Непогода отразилась и на расписании новосибирского аэропорта Толмачёво. Рейс SU 1461 «Новосибирск → Москва / Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 19:20 12 июля, отменён. Задерживается и прибытие рейса DP 6525 «Москва / Шереметьево → Новосибирск» авиакомпании «Победа»: по расписанию — 07:35 13 июля, расчётное время — 10:20.
В терминалах московских аэропортов обстановка остаётся спокойной. Пассажирам по запросу выдают коврики и матрасы, работают питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребёнка.