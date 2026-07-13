Ученые Дона зафиксировали сейшевые волны в Таганрогском заливе

Учёные ЮНЦ РАН в ходе экспедиции на научно‑исследовательском судне «Денеб» зафиксировали в Таганрогском заливе сейшевые волны. Об этом рассказал начальник рейса, гидробиолог Андрей Савикин.
Сейша — это стоячая волна в полузамкнутом водоёме: она возникает из‑за ветра или резких перепадов атмосферного давления и проявляется как ритмичное колебание водной массы. Андрей Савикин пояснил явление простой аналогией: это похоже на покачивание таза с водой — в большом водоёме эффект масштабнее, но физика та же. У такой волны есть чёткие периоды и пространственная структура, которую и стремились отследить исследователи.
Чтобы поймать сейшу, команда в течение трёх суток вела непрерывные наблюдения: на двух станциях специалисты регулярно измеряли течения. По словам Савикина, именно длительная и детальная запись данных позволяет уловить тонкие колебания — своеобразное «дыхание» залива, незаметное при разовых замерах. Анализ собранной информации подтвердил признаки сейшевых волн.
Помимо гидрологических задач, экспедиция решала и биологические: учёные изучали границы ареала двустворчатых моллюсков, в частности песчаной ракушки (Mya arenaria). Работы велись на участке от устья Дона до траверса Ейска.