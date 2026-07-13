Ученые Дона зафиксировали сейшевые волны в Таганрогском заливе

Сейша — это стоячая волна в полузамкнутом водоёме: она возникает из‑за ветра или резких перепадов атмосферного давления и проявляется как ритмичное колебание водной массы. Андрей Савикин пояснил явление простой аналогией: это похоже на покачивание таза с водой — в большом водоёме эффект масштабнее, но физика та же. У такой волны есть чёткие периоды и пространственная структура, которую и стремились отследить исследователи.